ЕС продлил на полгода санкции против российских физлиц

Европейский союз продлил до 15 сентября персональные санкции, которые действуют в отношении ряда российских и украинских физлиц. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.

Перечень, в который входят 177 человек и 48 организаций, пока остался неизменным. При этом ведомство оставляет за собой право пересмотреть список.

Санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода. В отношении лиц, на кого Евросоюз возлагает ответственность за "нарушение территориальной целостности Украины", применяются, в частности, ограничения на поездки и заморозка активов на территории ЕС.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. В Евросоюзе неоднократно заявляли, что не признают это решение. Всего в отношении РФ введены несколько пакетов ограничений, в том числе экономические.