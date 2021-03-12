Постановление правительства Хабаровского края от 11 марта 2021 года № 55-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", заменив в абзаце первом пункта 21 цифры "50" цифрами "100".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 марта 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







