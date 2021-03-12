Коронавирус в 2020 году выявлен почти у 4 тысяч заключенных

Новой коронавирусной инфекцией в минувшем году переболели почти 4 тысячи заключенных и почти 18 тысяч сотрудников ФСИН. Об этом сообщил на заседании коллегии ФСИН глава тюремного ведомства Александр Калашников. "Всего за период пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено менее четырех тысяч, 3 813 по состоянию на 1 января 2021 года, лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", сообщил директор ФСИН.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедший год был почти в три раза ниже общероссийского показателя на 100 тысяч жителей. Среди сотрудников, по его словам, заболевание было подтверждено у 17 тысяч 965 человек.

Руководитель тюремного ведомства отметил, что в большинстве учреждений УИС были введены ограничения, связанные с недопущением возникновения и распространения инфекции. В отдельных учреждениях в 53 территориальных органах ФСИН вводился карантин, а в следственных изоляторах регионов с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой поэтапно вводился режим особых условий, предусматривающий организацию несения службы без выхода за пределы учреждения в течение двух недель.

"Несмотря на сложности, удалось сохранить положительную динамику основных индикаторов эффективности медицинского обеспечения, лечения, диагностики и профилактики. Численность умерших в учреждениях УИС снизилась в 2020 году на 1,75%. Показатель смертности от туберкулеза снизился на 3%, от ВИЧ-инфекции - более чем на 6%", - добавил Калашников.

Между тем

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что в ведомстве реализуется программа реабилитации лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость.

"Уделяется внимание адресной помощи осужденным, которые имели алкогольную и наркотическую зависимость, - заявил глава ведомства на коллегии. - Для этого Службой реализуется соответствующая социально-психологическая программа. По итогам 2020 года курс мероприятий успешно окончили более трех тысяч осужденных".

По его словам, несмотря на общее снижение численности лиц в исправительных учреждениях, криминогенный состав осужденных, сосредоточенных в местах лишения свободы, ухудшился. "По итогам 2020 года около пятидесяти процентов лиц, содержавшихся в учреждениях УИС, ранее отбывали наказание в виде лишения свободы. Из них двенадцать процентов осуждены повторно при особо опасном рецидиве", сообщил директор ФСИН.