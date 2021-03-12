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12.03.2021 10:41
Рубрика: Общество

Ученые изобрели корректор генов для исправления мутаций

Текст: Антон Дерябин

Исследователи из Сингапурского Института генома Агентства по науке, технологиям и исследованиям разработали редактор генов C-to-G Base Editor (CGBE) для коррекции мутаций, вызывающих генетические нарушения. Новый редактор основан на CRISPR (технологии редактирования генетического кода, базирующейся на иммунной системе бактерий). Об этом пишет phys.org.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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На планете живет огромное количество людей с мутациями в ДНК. Самая распространенная из них - замена одного основания ДНК (например, G) другим основанием (например, C). Такие замены вызывают генетические заболевания, например - муковисцидоз.

Новый редактор умеет точечно менять дефектный C в геноме на желаемый G, что позволит лечить сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и неврологические расстройства, связанные с мутациями в ДНК.

CGBE работает в три этапа: сначала распознается мутантный ген, потом дезаминаза (фермент, который удаляет аминогруппу из соединения) помечает дефектное основание и на последнем этапе белок инициирует клеточные механизмы для замены дефектного С на G.

Метод готовится к клиническим испытаниям. По мнению профессора Патрик Тана, новый редактор обеспечивают точную и эффективную инженерию ДНК, тем самым открывая новую эру генетической медицины.

Общество Наука

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