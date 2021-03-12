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12.03.2021 18:18
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz отзовет 2,6 млн автомобилей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Компания Mercedes-Benz объявит об отзыве в КНР 2,6 млн автомобилей.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Как сообщает Вloomberg со ссылкой на государственное управление Китая по регулированию рынка, сервисная акция коснется как импортированных машин, так и моделей, собранных в этой стране.

Из-за проблем с программным обеспечением система после аварии может отправить экстренным службам неправильные геоданные, в результате спасатели приезжают не на то место.

Немецкая компания пока не дает комментариев по поводу масштабной акции. Также нет информации, какие именно модели штутгартского бренда отправят в сервис.

Стоит отметить, что Mercedes-Benz также объявил отзывную кампанию, которая затронет более 264 000 автомобилей во всем мире. Речь идет о моделях С-Class и GLC-Class, которые были произведены в период с 2016 по 2020 год.

Причиной акции стал возможный дефект газопровода системы инертизации, которая предотвращает возгорание хладагента в системе кондиционирования при контакте с горячими деталями мотора. Из-за выявленной проблемы автомобили могут загореться.

#Mercedes-Benz