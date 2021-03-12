MW оценил столкновения советских и западных танков на Ближнем Востоке

Военные эксперты проанализировали опыт боевых действия с использованием советских и западных танков на Ближнем Востоке.

Как пишет Мilitary Watch, местность в этом регионе благоприятствовала применению бронетехники, и поэтому здесь происходили крупные столкновения между танками советского производства и западными машинами.

В качестве одного из примеров приводится война Судного дня 1973 года, во время которой Израиль использовал поставленные США и считавшиеся на тот момент передовыми танки М60 против египетских и сирийских Т-55 и Т-62. Несмотря на то, что арабские бронетанковые подразделения понесли тяжелые потери от ударов израильской авиации из-за недостаточного прикрытия с воздуха, Т-62 проявили себя лучше, чем М60. Это привело к тому, что Израиль в том же году начал разработку собственного боевого танка, чтобы в дальнейшем не полагаться на бронетехнику из США.

А во время ирано-иракской войны в 1980-х годах противоборствующие стороны развернули на полях сражений самые мощные экспортные танки своего времени. Иранская армия использовала 460 американских танков M60 и 870 британских Chieftain, которые составляли достойную конкуренцию M60.

В начале войны у Ирака имелось около 1000 танков Т-62 и около 50 танков Т-72 (Ближний Восток оказался первым экспортным направлением этого танка). Советские танки на полях реальных сражений продемонстрировали явное преимущество перед западными аналогами.

"Эффективность советских танков по сравнению с передовой западной бронетехникой того времени показала большое преимущество СССР в технологиях ведения бронетанковой войны. Иракская и иранская стороны отмечали, что Т-72 оказался самым мощным танком. Несмотря на участие во многих крупных сражениях, эти танки понесли незначительные потери и были почти неуязвимы в боях против Chieftain и M60. При этом они наносили очень большой урон иранским танкам", - отмечает Мilitary watch.

В качестве примера приводятся слова одного из иранских офицеров. Он, в частности, сказал. что британский Chieftain не идет ни в какое сравнение с Т-72, и у Ирана нет эффективных средств борьбы против этого танка. Иранские военные также отмечали, что Т-72 оказался намного надежнее и проще в обслуживании, чем американская и британская бронетехника.

Командир иранской танковой роты Адар Форузан назвал Т-72 самым опасным оружием в арсенале Ирака.

"Иракцы были частично оснащены новыми танками Т-72. У них была хорошая скорость и огневая мощь, а их броня защищала от РПГ. Т-72 был для нас очень опасной угрозой", - вспоминал он. Рассказывая о конкретном бое в районе Дашт-Аббас-Дизфул, он заметил, что после появления Т-72 иранская сторона сразу же начали нести потери. В том числе был подбит и его собственный танк, экипажу пришлось покинуть машину и спасаться бегством.

Мilitary Watch пишет, что на начальном этапе войны иракские танковые батальоны, оснащенные Т-72, уничтожали иранскую бронетехнику, не неся потерь. Против этих советских танков оказались неэффективными даже противотанковые орудия M68 и противотанковые ракеты TOW. В одном столкновении Т-62 и Т-72 с иранскими бронетанковыми подразделениями, иранцы потеряли более 100 танков, а потери Ирака ограничились примерно дюжиной танков, причем в основном это были Т-62. Кстати, вскоре после окончания войны Иран заключит контракт на производство Т-72 по лицензии.

"Война в конечном итоге показала, что если бы между советскими и западными войсками возник крупный конфликт с применением танков, советские бронетанковые подразделения имели бы значительное преимущество", - резюмирует автор публикации.