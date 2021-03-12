На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП

МиГ-29 ВВС Украины, сгоревший после пьяного ДТП. Фото: https://t.co/4hMyIIK49W pic.twitter.com/4MEbJcyL2T— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 12, 2021
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины сильно поврежден огнем после столкновения с легковым автомобилем на аэродроме.
Авария произошла 10 марта на авиабазе Васильково под Киевом. Военный инженер аэродрома на личном автомобиле выехал на рулежную дорожку и врезался в хвостовую часть истребителя, который буксировали на стоянку.
После столкновения самолет загорелся. Огонь серьезно повредил двигатели и другие системы МиГ-29, пишет "Обозреватель". Водитель автомобиля отделался ушибами лица и грудной клетки. По предварительным данным, он был пьян.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В Минобороны Украины происшествие не комментируют