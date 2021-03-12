Обращения граждан соберут на одной платформе

До конца 2021 года платформа обратной связи (ПОС) для граждан заработает во всех регионах России. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации. На платформе россияне смогут оставлять обращения к органам власти, отслеживать их статус и оценивать качество полученных ответов.

Получение оперативной, качественной обратной связи от населения - один их приоритетов работы, отметил Чернышенко. "Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений", - подчеркнул он.

Платформа создана по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В пилотном режиме она была запущена в 2019. В ее тестировании приняли участие Минцифры и 9 субъектов РФ. В ПОС создано 16,5 тыс. личных кабинетов органов власти, получено более 340 тыс. сообщений, проведено 400 голосований и 1,5 тысячи опросов граждан, обсуждено 470 проектов нормативных актов. В 2020 году на портале госуслуг появились сервисы для обратной связи по COVID-19 и сервис Минпросвещения для обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

До конца 2021 года платформа будет внедрена во всех субъектах страны, региональных, и муниципальных и некоторых федеральных органах власти.