Распоряжение губернатора Омской области от 11 марта 2021 № 23-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 12 исключить;

2) приложение № 2 исключить;

3) абзац третий строки "Деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров" таблицы приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности" изложить в следующей редакции:

"3. Нахождение в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах человек исходя из нормы площади таких объектов не менее 4 кв. метров на 1 человека.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 марта 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







