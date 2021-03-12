Определены даты проведения Восточного экономического форума

Шестой Восточный экономический форум состоится в Владивостоке 2-4 сентября этого года, сообщает Росконгресс. Мероприятие примет кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

Запланированный на осень минувшего года Восточный экономический форум (ВЭФ) был отмене из-за пандемии коронавируса.

"Уверен, что в этом году форум приумножит свою инвестиционную составляющую, а учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, он приобретет также важное значение и с точки зрения развития гуманитарных контактов", - приводит Росконгресс слова советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

Представители оргкомитета выразили уверенность, что ВЭФ будет организован на самом высоком уровне, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора и ВОЗ, все его участники будут в должной мере защищены от угроз, связанных с коронавирусом.