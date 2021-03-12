Песков назвал неоспоримой макростабильность России

Россия собирается и обязана создавать наиболее возможные благоприятные условия для внутренних инвестиций - только так можно их привлекать, подчеркнул Песков, напомнив, что для этого есть целый набор инструментов. Работа по итогам совещания будет заключаться в диалоге с бизнесом и формулировании дополнительных механизмов для инвестиций.

На вопрос о том, не должен ли Центробанк проводить более стимулирующую денежно-кредитную политику, пресс-секретарь президента заметил, что ЦБ - мегарегулятор, а макростабильность в России - абсолютно неоспоримый факт, который никем в мире не оспаривается.

"Российская макростабильность - тот фактор, который получает наивысшую оценку среди мировых финансистов", - заключил Песков.