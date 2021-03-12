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12.03.2021 20:08
Рубрика: В мире

Президент Армении вернулся к работе после медобследования

Текст: Юрий Когалов

Президент Армении Армен Саркисян вернулся к исполнению своих обязанностей после медицинского обследования в клинике "Астхик". Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что президент завершил медобследование и вернулся к обычному рабочему режиму.

Как ранее стало известно, после перенесенного коронавируса у Саркисяна возникли осложнения. Подробности не сообщались, однако, по данным некоторых СМИ, у президента возникли проблемы с сердцем.

Напомним, COVID-19 был диагностирован у Саркисяна в начале января, когда он находился в Лондоне. Президент был изолирован и проходил лечение под контролем медиков. В середине января его госпитализировали из-за возникших осложнений. В Армению Саркисян вернулся только в середине февраля, где он продолжил лечение.

В последние дни он вел обычную работу. Сегодня утром президент Армении принимал у послов верительные грамоты. На субботу у него запланированы консультации с премьер-министром Николом Пашиняном и основными политическими силами страны по поиску путей выхода из сложившегося в стране политического кризиса.

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