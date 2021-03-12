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12.03.2021 15:20
Рубрика: Общество

Психиатр рассказал, как избавиться от навязчивых страхов

Текст: Николай Грищенко
Тревожно-фобические расстройства не считаются заболеваниями, но подобное психическое состояние может быть довольно тягостным и действовать угнетающе. Всего насчитывается несколько сотен фобий, в том числе - достаточно экзотические, например, боязнь крупных предметов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

От некоторых фобий можно избавиться самостоятельно, а для борьбы с другими потребуется помощь психотерапевта.

Фото: iStock
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- Тактику лечения индивидуально подбирает психиатр или психотерапевт, оценивая тяжесть состояния по шкале Занга или другим методикам. При лечении специалист учитывает вариант фобии, ее длительность и тяжесть проявлений, дополнительные проблемы с психикой и соматическим здоровьем, а также его реакции на те или иные варианты терапии, желание их применять, - рассказал KP.RU врач-психиатр высшей категории Александр Мещеряков.

Профилактика фобических расстройств - это снижение общего уровня тревожности. Она должна включать: физическую активность, гигиену сна, отказ от психически активных веществ и различные расслабляющие практики.

- В тяжелых случаях необходима помощь психиатра. Стационарного лечения не требуется. Используется когнитивно-поведенческая психотерапия, иногда медикаментозное лечение. И с каждым симптомом надо разбираться отдельно, выявлять патологическую тревогу и работать с ней, - считает врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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