Психиатр рассказал, как избавиться от навязчивых страхов

Тревожно-фобические расстройства не считаются заболеваниями, но подобное психическое состояние может быть довольно тягостным и действовать угнетающе. Всего насчитывается несколько сотен фобий, в том числе - достаточно экзотические, например, боязнь крупных предметов.

От некоторых фобий можно избавиться самостоятельно, а для борьбы с другими потребуется помощь психотерапевта.

- Тактику лечения индивидуально подбирает психиатр или психотерапевт, оценивая тяжесть состояния по шкале Занга или другим методикам. При лечении специалист учитывает вариант фобии, ее длительность и тяжесть проявлений, дополнительные проблемы с психикой и соматическим здоровьем, а также его реакции на те или иные варианты терапии, желание их применять, - рассказал KP.RU врач-психиатр высшей категории Александр Мещеряков.

Профилактика фобических расстройств - это снижение общего уровня тревожности. Она должна включать: физическую активность, гигиену сна, отказ от психически активных веществ и различные расслабляющие практики.

- В тяжелых случаях необходима помощь психиатра. Стационарного лечения не требуется. Используется когнитивно-поведенческая психотерапия, иногда медикаментозное лечение. И с каждым симптомом надо разбираться отдельно, выявлять патологическую тревогу и работать с ней, - считает врач.