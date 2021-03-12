Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

Президент России вчера и сегодня провел телефонные разговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лидеры рассмотрели практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщили в пресс-службе Кремля. Было констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе в целом стабильна и спокойна.

Алиев и Пашинян высоко оценили эффективные действия российских миротворцев.

В ходе телефонных переговоров затрагивались также вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В позитивном ключе была отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Москвы и Баку, Москвы и Еревана.