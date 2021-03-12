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12.03.2021 14:49

Бюджет Липецкой области вырос на 4,3 миллиарда рублей

Депутаты Липецкого областного Совета утвердили поправки в главный финансовый документ региона, увеличив расходную часть бюджета на 4,3 миллиарда рублей. Из этой суммы 3,4 миллиарда рублей составили остатки средств на счетах, а также поступления доходов от оказания платных услуг учреждениями бюджетной сферы, а еще 913 миллионов рублей - средства, поступившие из федерального бюджета.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Председатель облсовета Павел Путилин подчеркнул, что эти средства будут направлены на социальную поддержку.

- На повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с указами Президента России дополнительно предусмотрено 675 миллионов рублей, - отметил он. - Значительную поддержку получил социальный блок. Выделены средства на строительство новых ФАПов и офисов врачей общей практики, на проведение текущего и капитального ремонта в учреждениях соцзащиты, на приобретение жилья сиротам и строительство новых спортивных объектов.

- Приоритет бюджетной политики, особенно в период пандемии, здравоохранение, - отметил, представляя поправки в бюджет, заместитель главы администрации Липецкой области - начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых. - Дополнительно выделяется 82,2 миллиона рублей на приобретение высокотехнологичного хирургического оборудования в областную детскую больницу, аппарата УЗИ в противотуберкулезный диспансер и эндоскопов для областной клинической больницы.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Дополнительные средства также направлены на реконструкцию учреждений здравоохранения и новое оборудование для них, модернизацию школ и детских садов. Почти 700 миллионов рублей пойдут на обеспечение сбалансированности муниципальных бюджетов, 166 миллионов - на строительство водопроводов.

Из выделенных федеральным бюджетом средств более 500 миллионов рублей направлено на переселение из аварийного жилищного фонда, 200 миллионов рублей - на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 98 миллионов рублей - на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, а также 85 миллионов рублей - на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы.

С учетом внесенных изменений областной бюджет в 2021 году по доходам составит 68 миллиардов 355 миллионов рублей, по расходам - 73 миллиарда 701 миллион рублей, с дефицитом 5 миллиардов 346 миллионов рублей.

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