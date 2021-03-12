Липчанам предоставят до 100 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство

Депутаты Липецкого областного Совета утвердили изменения в законодательство о социальной помощи. Так, в разделе, посвященном социальным контрактам, появилась еще одна мера поддержки: теперь липчане смогут получить до 100 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства.

- Сегодня социальный контракт - это работающий инструмент преодоления кризисной ситуации, - отмечает председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - При его помощи человек сам повышает уровень своей жизни, жизни своей семьи. И это сегодня востребовано - в прошлом году было заключено около четырех тысяч социальных контрактов в нашей области. Сегодня появилось новое направление, по которому можно заключить социальный контракт. До 100 тысяч рублей теперь можно получить на ведение личного подсобного хозяйства. И это направление очень значимо для нашего региона, славящегося своими сельскохозяйственными традициями. У нас есть все условия для успешного ведения своего хозяйства.

Соответствующие поправки были приняты в Закон Липецкой области "О государственной социальной помощи".

Еще одним важным изменением, по словам депутатов, стала отмена имущественного критерия при назначении данной меры социальной поддержки. Ранее при определении нуждаемости учитывалось наличие в собственности имущества (жилые помещения, автомобили, земельные участки). Теперь нуждаемость заявителя будет определяться только исходя из среднедушевого дохода, который рассчитывается за три предшествующих месяца до даты обращения, что позволит получить поддержку большему числу липчан.