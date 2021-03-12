В Воронежской области отменили самоизоляцию для пенсионеров

Правительство Воронежской области отменило обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале администрации региона.

Соответствующие изменения в указ об ограничительных мерах внес губернатор Александр Гусев.При этом работодателям рекомендовано максимально перевести работающих пенсионеров на дистанционный режим или отправить в отпуск, пояснили в пресс-службе правительства.

Днем ранее губернатор поручил ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и призвал активнее рассказывать о важности вакцинации.

По данным на 12 марта, в регионе зарегистрировано 71115 случаев COVID-19, выздоровели 63375 человек.