В Приморье осудили хозяйку водонагревателя, из-за которого погиб человек

Шкотовский районный суд вынес приговор по уголовному делу жительницы поселка Новонежино. Ее признали виновной по двум статьям УК РФ: причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) и уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности (часть 1 статьи 109 УК РФ), сообщает прокуратура Приморского края.

Как выяснили следствие и суд, в ванной у женщины был установлен неисправный водонагреватель. Она знала, что прибор требует ремонта, но продолжала им пользоваться.

В октябре 2019 года женщина на несколько дней уехала в город Большой Камень. Пока она отсутствовала, водонагреватель взорвался. Из-за мощного взрыва, который произошел ночью, между четвертым и пятым этажом обвалилась потолочная плита, стена и лестничный пролет. Одна из соседок подсудимой погибла, пострадали квартиры 18 жителей дома, расположенных в одном подъезде. Общая сумма ущерба превысила 25,5 миллиона рублей.

Суд отправил женщину на исправительные работы на 1 год и три месяца с удержанием 10 процентов из заработка осужденной в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

Пострадавшие получили компенсации за счет бюджета. Трем семьям, чьи квартиры невозможно восстановить, выдали сертификаты на покупку жилья, еще одной предоставили муниципальную квартиру.