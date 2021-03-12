В Приморье предполагаемого убийцу задержали благодаря анонимному письму

В Хасанском районе Приморского края предполагаемого убийцу задержали благодаря анонимному письму. Как сообщил официальный сайт регионального управления МВД РФ, в дежурную часть обратился житель поселка Славянка, который рассказал, что его знакомый нашел в своем почтовом ящике анонимное письмо, где говорилось о трупе, спрятанном в подвале многоквартирного дома.

Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили тело 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Там же нашли улики, которые помогли выйти на след того, кто мог совершить преступление. Им оказался ранее судимый житель Славянки, который уже сознался в содеянном.

По предварительной версии, в квартире родителей задержанного между ним и потерпевшим возник конфликт, в результате которого один мужчина ударил другого кухонным ножом. Ранения оказались смертельными. Испугавшись, мужчина решил спрятать тело и скрыть следы преступления: отнес труп в подвал, а дома сделал генеральную уборку.

СК РФ возбудил в отношении мужчины дело по статье 105 УК РФ "Убийство".