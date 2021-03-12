ФАС проверит пермскую шаурму из-за использования знака McDonald’s

В управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю поступило заявление о том, что на территории региона сеть кафе быстрого питания использует товарный знак компании McDonald's.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, по факту обращения была проведена проверка, в результате которой было выяснено, что кафе, расположенные в селе Култаево, а также в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми, используют в своих обозначениях перевернутую букву "M" с закругленными вершинами, сходную до степени смешения с товарным знаком популярной сети фастфуда. При этом правообладатель не предоставляла им право использовать указанный товарный знак.

- Мы полагаем, что предприниматели незаконно воспользовались результатами чужой интеллектуальной деятельности. Такие действия имеют признаки недобросовестной конкуренции, поскольку противоречат действующему законодательству, - пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией УФАС России по Пермскому краю Мария Герасимова.

На сегодняшний день в отношении владельцев сети кафе возбуждены дела по признакам нарушения пункта 1 статьи № 14.6 федерального закона "О защите конкуренции".