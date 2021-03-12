Оренбургские нефтяники активно вакцинируются от COVID-19

В компании "Газпромнефть-Оренбург" проходит массовая добровольная вакцинация сотрудников от коронавируса. С начала года заявки на прививку от COVID-19 подали более трети коллектива предприятия.

Вакцинация организована в ближайших к офисам и производственным площадкам поликлиниках по полису ОМС. Как известно, процедура проводится в два этапа с перерывом в 21 день. На сегодня первый компонент вакцины получили около 25 процентов сотрудников предприятия, второй - около 20 процентов.

В число первых сотрудников предприятия, которые приняли решение защитить себя от коронавируса с помощью отечественной комбинированной вакцины, вошли и многие представители топ-менеджмента.

- Я уже сделал прививку от COVID-19, чтобы не подвергать опасности себя и коллег. Вакцинация поможет нам выработать коллективный иммунитет и быстрее вернуться к привычному режиму жизни, - заявил заместитель генерального директора компании по организационным вопросам Александр Кодяков.

- Я решил сделать прививку сразу же, как только появилась такая возможность, - рассказал начальник отдела охраны труда и здоровья Марат Султанов. - Очевидно, что только массовая вакцинация способна остановить распространение опасного вируса и поможет нам вернуться к нормальному графику работы, без тревог за здоровье близких и собственную безопасность.

Следует отметить, что с начала пандемии на предприятии создана система барьеров распространению COVID-19.

- Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, мы продолжаем жить и работать в условиях ограничений и жестких профилактических мер, - констатировал генеральный директор компании "Газпромнефть-Оренбург" Евгений Загребельный. - Многие из сотрудников предприятия уже переболели COVID-19, но это не дает гарантии от повторного заражения. Сегодня появилась возможность обезопасить себя и своих близких с помощью вакцины.

На сегодня вакцинация - один из наиболее эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний. При наличии антител и отрицательного ПЦР-теста работники предприятия и подрядных организаций заезжают на вахту без обязательного нахождения в буферном терминале. Гибкий подход к организации вахтовых смен позволяет ускорить процедуру смены вахтового персонала на промысле и сохранить высокий уровень безопасности для здоровья сотрудников на автономных объектах.