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12.03.2021 17:49
Рубрика: Общество

Оренбургские нефтяники активно вакцинируются от COVID-19

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В компании "Газпромнефть-Оренбург" проходит массовая добровольная вакцинация сотрудников от коронавируса. С начала года заявки на прививку от COVID-19 подали более трети коллектива предприятия.
Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург" Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург"
Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург"

Вакцинация организована в ближайших к офисам и производственным площадкам поликлиниках по полису ОМС. Как известно, процедура проводится в два этапа с перерывом в 21 день. На сегодня первый компонент вакцины получили около 25 процентов сотрудников предприятия, второй - около 20 процентов.

В число первых сотрудников предприятия, которые приняли решение защитить себя от коронавируса с помощью отечественной комбинированной вакцины, вошли и многие представители топ-менеджмента.

Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург"
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- Я уже сделал прививку от COVID-19, чтобы не подвергать опасности себя и коллег. Вакцинация поможет нам выработать коллективный иммунитет и быстрее вернуться к привычному режиму жизни, - заявил заместитель генерального директора компании по организационным вопросам Александр Кодяков.

- Я решил сделать прививку сразу же, как только появилась такая возможность, - рассказал начальник отдела охраны труда и здоровья Марат Султанов. - Очевидно, что только массовая вакцинация способна остановить распространение опасного вируса и поможет нам вернуться к нормальному графику работы, без тревог за здоровье близких и собственную безопасность.

Следует отметить, что с начала пандемии на предприятии создана система барьеров распространению COVID-19.

Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург"
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- Ситуация с распространением коронавируса остается непростой, мы продолжаем жить и работать в условиях ограничений и жестких профилактических мер, - констатировал генеральный директор компании "Газпромнефть-Оренбург" Евгений Загребельный. - Многие из сотрудников предприятия уже переболели COVID-19, но это не дает гарантии от повторного заражения. Сегодня появилась возможность обезопасить себя и своих близких с помощью вакцины.

На сегодня вакцинация - один из наиболее эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний. При наличии антител и отрицательного ПЦР-теста работники предприятия и подрядных организаций заезжают на вахту без обязательного нахождения в буферном терминале. Гибкий подход к организации вахтовых смен позволяет ускорить процедуру смены вахтового персонала на промысле и сохранить высокий уровень безопасности для здоровья сотрудников на автономных объектах.

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