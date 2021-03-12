В Самаре загорелся торгово-офисный центр "Скала"

Новости

МИД РФ: Размещение США ракет в АТР спровоцирует новый виток гонки вооружений 12:19
Названа полезная диета для переболевших коронавирусом 12:18
Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации 11:54
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля 11:54
YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" 11:34
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры 11:23
Оперштаб: Еще 1605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс" 11:12
ФАС проверит пермскую шаурму из-за использования знака McDonald’s 11:10
"Железная бабушка" из Белгорода установила рекорд, проехав на танке 11:09
На жителя Северодвинска завели дело за захват заложницы в МФО 11:05
В Ленинградской области депутата обвинили в незаконном обороте оружия 10:47
В Томске создали сенсор для обнаружения допинга в крови 10:47
ВОЗ выступила против выдачи ковид-паспортов 10:43
Мурашко: "Спутник V" эффективен против "британского" штамма коронавируса 10:38
Россия возглавила список стран с самым дешевым мобильным интернетом 10:38
В Челябинской области адвоката арестовали за мошенничество 10:28
В Японии зацвела первая сакура 10:12
На Урале женщина отсудила у магазина 130 тысяч за падение на крыльце 09:58
Причиной пожара в Анапе могла стать перепланировка квартиры под сауну 09:55
Эксперт: Директор школы обязан проверять поставщиков детского питания 09:48
Банк России отозвал лицензию у "Расчетной сетевой палаты" 09:32
В Симферополе дебоширы на BMW сбили полицейского 09:26
Песков заявил о росте числа атак на сайт Кремля 09:25
Собянин: в Москве начнут производить 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 11:59
Рубрика: Происшествия

В Самаре загорелся торгово-офисный центр "Скала"

Текст: Ольга Дмитренко (Самара )

В центре Самары горит торгово-офисный центр "Скала".

Фото: Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры

По данным регионального ГУ МЧС, горит фасадный утеплитель с первого по восьмой этаж на площади 350 квадратных метров и офисная мебель отдельными очагами.

Из здания эвакуировано 300 человек. Погибших и пострадавших нет.

Огонь тушат 132 пожарных и 42 единицы техники.

Возгорание локализовано на площади 400 квадратных метров.

Прокуратура Октябрьского района Самары начала проверку, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности виновных в пожаре лиц.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег