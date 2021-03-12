В Самаре загорелся торгово-офисный центр "Скала"

В центре Самары горит торгово-офисный центр "Скала".

По данным регионального ГУ МЧС, горит фасадный утеплитель с первого по восьмой этаж на площади 350 квадратных метров и офисная мебель отдельными очагами.

Из здания эвакуировано 300 человек. Погибших и пострадавших нет.

Огонь тушат 132 пожарных и 42 единицы техники.

Возгорание локализовано на площади 400 квадратных метров.

Прокуратура Октябрьского района Самары начала проверку, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности виновных в пожаре лиц.