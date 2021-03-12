В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному

Начальник одного из районных отделов полиции города Уфы стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Инцидент произошел 11 марта 2021 года в районном отделе полиции Уфы (район не уточняется). По версии следствия, между начальником и оперуполномоченным начался конфликт, в ходе которого первый ударил подчиненного кулаком по лицу. Позже медики диагностировали у пострадавшего мужчины перелом челюсти.

Сейчас следователи устанавливают причины конфликта и его обстоятельства.