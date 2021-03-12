Сотрудники АО "Транснефть - Западная Сибирь" организовали благотворительную ярмарку

Волонтеры АО "Транснефть - Западная Сибирь" совместно с воспитанниками социально-реабилитационных центров и детских домов организовали традиционную благотворительную ярмарку "Подарок для мамы". Мероприятие было приурочено к первому весеннему празднику - 8 марта.

В этом году благотворительная акция прошла уже в пятый раз. В условиях санитарно-эпидемиологических ограничений ярмарка впервые была проведена в онлайн-формате. Это позволило всем работникам АО "Транснефть - Западная Сибирь, находящимся на дистанционном режиме, стать участниками акции.

Ярмарка объединила более 250 воспитанников детских домов, школ-интернатов и реабилитационных центров в Омске, Анжеро-Судженске, Красноярске, Ишиме, Новосибирске, Томске. Во время проведения благотворительной ярмарки любой сотрудник предприятия мог приобрести понравившееся изделие ручной работы, изготовленное воспитанниками специализированных учреждений. По итогам акции благодаря волонтерам предприятия было собрано более 230 тысяч рублей. Вырученные от продажи финансовые средства были направлены на приобретение подарков для авторов поделок. Также учреждениям были переданы в дар наборы для творчества, канцелярские товары, игрушки и инвентарь для проведения спортивных мероприятий. Главная идея мероприятия заключается в стремлении помочь детям с особенностями развития или находящимся в сложных жизненных условиях реализовать их творческие способности.

Заместитель директора Адаптивной школы-интерната №17 г. Омска Галина Фрихерт выразила благодарность работникам АО "Транснефть - Западная Сибирь". Она рассказала, что в специализированном учреждении воспитываются и проходят обучение дети с различными нарушениями интеллекта. Поделки, которые были изготовлены ими для благотворительной ярмарки, выполнялись вручную, процесс создания одной поделки занимает от 2 до 3 месяцев. Она отметила, что внимание со стороны волонтеров предприятия стало важным вкладом в процесс социализации воспитанников интерната через признание их талантов.