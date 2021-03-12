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12.03.2021 14:44
Рубрика: Власть

В Новосибирской области число строящихся школ увеличится вдвое

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В 2021-2022 годах количество школ, строящихся в Новосибирской области, увеличится вдвое, что позволит полностью устранить нехватку мест в средних образовательных учреждениях к 2024 году. Это станет возможным благодаря изменениям, внесенным в госпрограмму по развитию образования.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 - Новая программа, утвержденная постановлением №247 правительства РФ, позволяет за счет привлечения средств федерального бюджета (до 65 процентов), средств частных партнеров (с рассрочкой по возврату этих средств до 2038 года) решить задачу по удвоению строительства школ в ближайшие годы. Условия достаточно выгодны для регионов. Поручаю министерствам строительства и образования исполнять немедленно задачу по удвоению количества школ, которые мы планируем строить в 2021-2022 годах, используя этот новый механизм, - сказал губернатор Андрей Травников в ходе выездного совещания, которое прошло на стройплощадке школы по улице Михаила Немыткина в микрорайоне Родники Новосибирска.

Фото: Татьяна Кравченко
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Андрей Травников сообщил, что в настоящее время минобразования региона готовит заявку для участия в конкурсе. На первом этапе реализации программы в нее должны войти не менее шести объектов от Новосибирской области. Для этого региональный минстрой уже должен приступить к подготовке площадок, выносу инженерных сетей.

 - Дорога ложка к обеду, поэтому все новые школы хотелось бы получить к 1 сентября 2022 года. Будет и второй поток - в 2022-2023 годах. У нас есть все условия для того, чтобы к 2024 году решить проблему дефицита мест в школах, - подчеркнул Андрей Травников.

 На каждом новом объекте региональные власти намерены применять новые решения, направленные как на оптимизацию затрат на строительство, так и на повышение эксплуатационных качеств объекта.

 Так, за счет увеличения этажности школьных блоков удается значительно сократить площадь земельного участка под строительство. Это немаловажно при возведении социальных объектов в условиях плотной городской застройки.

 Глава региона отметил, что за счет применения современных решений и технологий на объектах удается, не теряя в качестве, сэкономить до 15 процентов затрат.

 Всего в этом году, по данным пресс-службы областного правительства, в регионе планируется ввести в эксплуатацию четыре новых школы.

Справка "РГ"

Школа на ул. Михаила Немыткина рассчитана на 1100 мест, при ее строительстве применен типовой проект, включенный в реестр проектов повторного применения как экономически эффективный. Его будут тиражировать на территории Новосибирской области. В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров будут созданы все условия для получения качественного современного образования. Общая стоимость объекта - 1,114 миллиарда рублей. Здание возводит подрядная организация "Армаком". Строительство объекта планируется завершить в декабре этого года.

 Руководителям муниципалитета губернатор поручил полностью оборудовать подъездную дорогу к новой школе.

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