В Томске зажатый воротами ребенок попал в реанимацию

В Томске семилетнего ребенка придавило автоматическими воротами.

- Поступил сигнал о том, что на улице Елизаровых воротами зажало мальчика 7 лет, - сообщает поисково-спасательная служба Томской области. - Пострадавшего вытащили до приезда спасателей, спасатели совместно со "скорой" проводили реанимационные действия.

- Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, - рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.

После восстановления сердечного ритма врачи доставили мальчика в больницу скорой медицинской помощи. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.