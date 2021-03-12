Владимир Машков проведет в Кемерове отбор в школу Олега Табакова

115 одаренных юношей и девушек пройдут в Кемерове отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова. Сегодня, в день памяти Мастера, ушедшего из жизни ровно три года назад, с ребятами встретился художественный руководитель созданной им школы, народный артист России Владимир Машков.

Региональный отборочный тур состоится 13 и 14 марта в Кузбасском колледже культуры и искусств имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Подавляющее большинство подавших заявки - учащиеся 9-10 классов из Кузбасса. И 24 человека приехали из других регионов: Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Магнитогорска, Краснодара, Севастополя, Анапы. Одиннадцать человек прибыло из Томска и пять из Барнаула.

Участникам прослушивания предстоит целый комплекс творческих испытаний. Каждый должен будет прочитать стихотворение, отрывок из классической или современной прозы, басню, исполнить песню, показать пластический этюд или танец, а также продемонстрировать способности к импровизации.

- У вас есть уникальная возможность в таком раннем возрасте стать на путь профессионального актера. Актера русской психологической школы, для которой важно глубокое постижение своих чувств и эмоций. Первые состоят из логики и сознания, а вторые даются нам инстинктивно. И эту взвесь ваших эмоций, чувств, вашей души и вашей воли мы будем исследовать и изучать, - обратился Владимир Машков к ребятам. - Мы рассчитываем на крайне одаренных и талантливых людей, которые уже в юном возрасте обладают музыкальными, пластическими навыками, хорошо говорят, спортивны, хорошо выглядят, а еще - имеют желание и волю обучаться.

Самые артистичные и талантливые будут зачислены в школу Олега Табакова, созданную больше десяти лет назад, чтобы выйти из ее стен уже готовыми актерами. Сегодня школа переживает новый эволюционный этап.

- Мы три года готовили большую экспериментальную программу по соединению общего среднего и высшего образования. И теперь наша школа - это уже не колледж. После колледжа нужно поступать в вуз, и обучение занимает в общей сложности лет восемь. Но возраст 25-26 лет для молодого артиста - это, согласитесь, многовато. Потому ребята после 9-10 класса поступают к нам на полное обеспечение и учатся пять лет. За первые два года осваивают программу общеобразовательной школы, а затем получат высшее профессиональное образование с присвоением квалификации "Артист драматического театра и кино". Я бы назвал это эволюционным развитием молодого артиста. Это сделано прежде всего для того, чтобы молодые люди как можно раньше начинали свою деятельность в нашей уникальной профессии. Нам очень нужны молодые актеры, актеры образованные, обладающие всевозможными навыками.

Как уточнил Владимир Машков, кроме работы над актерским мастерством и речью, в школе Олега Табакова преподают сценическое движение, акробатику, а также такие предметы, как, например, работа с перкуссией. Здесь все студенты играют на ударных инструментах, чтобы развить чувство ритма, занимаются престидижитацией (показывают фокусы), работают с вниманием - своим и зрителя. И практически с первых дней учебы все выходят на профессиональную сцену.

О своем пути в профессию старшеклассникам рассказали актер и педагог школы Сергей Угрюмов, ее недавний выпускник Владислав Миллер и студент второго курса Гордей Яшин. Гордей родом из кузбасского города Анжеро-Судженска. Он участвовал в отборочных прослушиваниях дважды, и в 2019 году в Новокузнецке ему улыбнулась удача. Юноша из многодетной семьи с пяти лет занимался танцами, а во втором классе стал участником театрального объединения в гимназии, где учился, а потом снимался в киножурнале "Ералаш".

После встречи с участниками прослушиваний Владимир Машков наградил выпускников экспериментальной программы "ТОК: Театр. Открытия. Кузбасс". 27 педагогов из 18 муниципалитетов региона обучались в рамках инновационного проекта Театра Олега Табакова и центра "Сириус. Кузбасс" при поддержке областного правительства и минобрнауки. Учителя русского языка и литературы, начальных классов, работники дошкольных учреждений образования и руководители театральных студий знакомились с новыми формами театральной педагогики, прошли мастер-классы по актерскому мастерству. С ними работали ведущие преподаватели Москвы и Подмосковья. Теперь подготовленные педагоги-тьюторы начнут передавать полученные знания и опыт коллегам.