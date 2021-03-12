На Ставрополье после кражи невесты возбудили дело

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после похищения девушки. Произошел инцидент в городе Нефтекумске, заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент случился днем 4 февраля. 33-летний подозреваемый вместе со своим 30-летним другом приехали к работе 26-летней местной жительницы. Там они ее подкараулили и, улучив удобный момент, схватили и увезли на машине, чтобы потом на ней жениться.

Силовики вместе со следователями вскоре смогли установить местонахождение девушки. Она оказалась в городе Благодарном, в 70 километрах от места происшествия, куда ее и увезли подозреваемые. Вскоре ее вернули домой.

В отношении молодых людей возбуждено дело по пункту "а" части второй статьи 126 УК РФ "Похищение человека".