В Дагестане без света остались 110 тысяч жителей республики

В Дагестане более 110 тысяч человек остались без электричества из-за погодных условий. Отключения произошли в 67 населенных пунктах Республики. Сообщает министерство энергетики России.

В Дагестане ЧС спровоцировали сильный ветер и снегопад. Как уточнили в ведомстве, Минэнерго держит на особом контроле восстановление электроснабжения потребителей в Республике, где из-за снега и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с 8:40 происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

По данным на 11.00, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей 67 населенных пунктах (около 76 400 человек). Мощность отключенных потребителей - 26,9 МВт. Максимально без электроснабжения оставались около 111 200 человек.

Отметим, что на восстановительные работы брошены 79 бригад, включая 237 специалистов и 55 единиц техники.

Как передает ТАСС, нарушения энергоснабжения из-за стихии наблюдаются в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкенстком, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Новолакском районах, а также частично в городах Махачкала и Хасавюрт.