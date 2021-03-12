Вертолеты "Ночные охотники" научат борьбе с беспилотникам

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" полка армейской авиации Южного военного округа приступили к отработке навыков по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Тренировка пилотов проходит в ночное время и на предельно малых высотах.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, полеты проходили на авиационном полигоне Арзгирский в Ставропольском крае. К учениям допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом около 500 часов.

"Полетные задания выполнялись в составе эскадрильи и звена. Всего было задействовано 12 ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили что полеты проходили на высотах от пяти до 500 метров. Пилоты отработали действия по обходу средств противовоздушной обороны с учетом особенностей рельефа местности.

Напомним, что с 2019 года в строевые части ВКС России начали поступать модернизированные с учетом боевого опыта в Сирии вертолеты Ми-28НМ. Главным отличием обновленных машин является новое дальнобойное ракетное вооружение - до 25 километров и РЛС кругового обзора. Их сочетание вкупе с бронированным фюзеляжем делают вертолет Ми-28НМ одним из самых совершенных ударных вертолетов мира.