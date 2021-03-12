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12.03.2021 19:57
Рубрика: Происшествия

Под Архангельском в сгоревшем коттедже найдено тело мужчины

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В деревне Ижма Приморского района Архангельской области ночью произошел пожар в двухэтажном частном доме. На месте происшествия обнаружено обгоревшее тело мужчины.

Как сообщил следком региона, личность погибшего пока установить невозможно. Для этого необходима экспертиза, которая займет определенное время.

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Дом и припаркованный возле него автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежали известному в регионе адвокату, бывшему следователю СК Леониду Кожевникову. После случившегося на связь он не выходил и на звонки не отвечал.

- Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, личность погибшего. Не исключено, что это Леонид Кожевников, - сообщила старший помощник руководителя регионального СК Светлана Тарнаева.

По информации региональной диспетчерской службы, ночной пожар под Архангельском заметил водитель проезжавшего мимо лесовоза. К прибытию пожарных деревянный коттедж и стоявший рядом внедорожник вовсю пылали. Спасти их было невозможно, они полностью выгорели.

Дом находился вдалеке от других, поэтому местные жители не могли увидеть пожар на начальной стадии. По предварительной информации, очаг возгорания находился внутри коттеджа.

В регионах Происшествия ЧП Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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