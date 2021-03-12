В Ленинградской области депутата обвинили в незаконном обороте оружия

Следственный комитет по Ленинградской области предъявил обвинение депутату Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Фамилию мужчины в СК не называют. Кроме районного депутата в деле еще несколько человек. Всем им предъявлено обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия", и в "незаконном изготовлении оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, все эти граждане купили пистолет-пулемет "Суоми М 1", "со следами переделки", револьвер "Наган" образца 1985 года и более 100 патронов. Потом этот арсенал продали некому гражданину за 220 тыс. рублей.

Потом эти умельцы, рассказали в СК, "переделали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета "Судаева") под стрельбу боевыми патронами и сбыли его".

Сейчас трое обвиняемых задержаны, и суд отправил их под стражу.

Сотрудники СК по Ленинградской области совместно с ФСБ, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели 22 обыска в Санкт-Петербурге и области. Нашли больше 50 единиц огнестрельного оружия, больше 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.

В СК заявили, что устанавливают другие эпизоды преступной деятельности обвиняемых, и ищут остальных, причастных к торговле оружием.