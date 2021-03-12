В Петербурге под домашний арест отправили совладельца сети Spar

В Петербурге избрали меру пресечения Аллахверди Абдуллаеву, совладельцу торгового дома "Интерторг" и сети магазинов Spar. Предприниматель является фигурантом дела о хищении восьми с половиной миллиардов рублей у Сбербанка.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следователь ходатайствовал о домашнем аресте, суд согласился с этой точкой зрения.

Сам Абдуллаев выступил против такой меры пресечения. До 9 мая бизнесмену можно покидать свою квартиру лишь для прогулок с 10.00 до 12.00, отходить от дома дольше чем на полкилометра запрещено.

Ранее аналогичную меру пресечения суд вынес одной из топ-менеджеров торгового дома.

Напомним, сеть магазинов Spar, занимавшая более 10 процентов продовольственного рынка Петербурга прекратила свою деятельность в конце 2019 года. Несколько дней назад силовики задержали владельцев торговой сети.