В Петербурге полиция нашла сразу 280 "закладок" с наркотиками

В Петербурге начато расследование уголовного дела о масштабной "закладке" синтетических наркотиков. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в лесополосе на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова под кустами было обнаружено несколько тайников, в которых находилось 280 свертков с веществом "мефедрон" общим весом около 300 граммов.

- Установлены и задержаны предполагаемые закладчики, - рассказали в главке. - Ими оказались 31-летняя женщина, являющаяся гражданкой одного из сопредельных государств, 26-летний мужчина из Липецкой области и 19-летняя петербурженка. Продажа наркотиков осуществлялась через интернет-магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный оборот наркотических средств", подозреваемые задержаны. В ходе обыска по месту их жительства изъято еще около 300 граммов запрещенных веществ. Преступление совершено группой лиц и в особо крупном размере, поэтому виновным может грозить до 20 лет лишения свободы.