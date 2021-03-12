В Петербурге телефонные мошенники обманули генерала МВД

Петербургская полиция ищет телефонных мошенников, которые смогли обмануть генерала МВД. По информации РИА Новости, задержан пособник преступников, который обналичивал деньги. Организаторов аферы сейчас ищут.

- Это классическое преступление телефонных мошенников. Позвонили, жертва продиктовала пин-коды, деньги были списаны, - рассказал адвокат задержанного Алексей Соколов. - Мой клиент является пособником в совершении преступления: он снимал похищенные деньги.

Как рассказал Соколов, со счетов генерала было списано 613 тысяч рублей. Его подзащитный "вину признал, раскаивается в совершении преступления и готов возместить ущерб".

Предварительное расследование уже завершено. Дело будет рассматривать Смольнинский районный суд Петербурга.