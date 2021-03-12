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12.03.2021 15:36
Рубрика: Происшествия

В Петербурге закрыли движение под "мостом глупости"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге городские власти закрыли проезд под Софийским путепроводом. На всю страну этот объект известен как "мост глупости". Небольшие грузовики здесь регулярно превращаются в кабриолеты.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, мост будет заглублен с нынешних 2,7 метров до 4,5. Это позволит проезжать под мостом транспорту с любыми габаритами.

Работы продлятся до 15 мая. На этот период водителям придется объезжать "мост глупости". К слову, в день закрытия моста, по данным РИА Новости под путепроводом застряли еще два микроавтобуса.

Об этом объекте транспортной инфраструктуры вся страна узнала в 2018 году, когда горожане стали фиксировать число ДТП под мостом. Сейчас известно более чем о 200 застрявших здесь грузовиков. Примечательно, что перед проездом есть дорожные знаки, имеется площадка для разворота, а неравнодушные граждане периодически вешают баннеры, которые предупреждают, что "ГАЗель" здесь не пройдет. Но это не останавливает водителей, стремящихся во чтобы то ни стало проехать под мостом.

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