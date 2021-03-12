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12.03.2021,  
09:46
Текст:  Николай Грищенко

На юге России ракетные дивизионы проведут стрельбы по беспилотникам

Фото: Пресс-служба Минобороны РБ Фото: Пресс-служба Минобороны РБ
Фото: Пресс-служба Минобороны РБ

На юге России пройдут масштабные тактические учения с боевой стрельбой новейших комплексов "Тор-М2" и "Бук-М2" по беспилотникам, крылатым ракетам и авиации. В маневрах примут участие 20 зенитных ракетных дивизионов.

Фото: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, ЗРК впервые будут задействованы для огневого прикрытия от налета беспилотников в составе мобильных тактических групп.

Учения продлятся до середины апреля и пройдут на территории полигонов Капустин Яр и на Азовском побережье Кубани в районе города Ейск.

Кроме зенитных дивизионов в тренировках примут участие более десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25. Применяться также будут ракеты-мишени "Саман" и "Пенсне". Мобильные группы будут вооружены также зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10".

Подразделения зенитчиков на комплексах "Бук" и "Тор" уже совершили комбинированные марши протяженностью от 300 до 1 тысячи километров из пунктов постоянной дислокации в район проведения учений.

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