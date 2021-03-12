На Кубани впервые в РФ освоили выпуск напитков на растительной основе

В кубанском городе Лабинске один из крупных зарубежных холдингов начал выпускать напитки на растительной основе. В этот проект инвестор вложил более миллиарда рублей, сообщили в администрации Краснодарского края.

Сейчас завершен первый этап сотрудничества - налажено производство овсяных, миндальных и кокосовых напитков. В их основе - продукты, не содержащие ГМО. Раньше такие напитки производились только в Бельгии, Франции и Великобритании.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что реализация этого проекта соответствует стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, одним из важных направлений которой является создание "Кластера экологизированного АПК с глубокой умной переработкой".

- Мы уделяем особое внимание развитию двусторонних связей с иностранными партнерами и стремимся выстраивать долгосрочные и стабильные отношения в инвестиционной сфере, - пояснил Александр Руппель. - Сейчас на Кубани успешно ведут бизнес свыше 300 предприятий с участием иностранного капитала более чем из 30 стран мира.