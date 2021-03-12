Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.03.2021,  
08:47
Текст:  Антон Валагин

Названо преимущество российских "Мистралей" перед БДК

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Главным достоинством российских вертолетоносцев проекта 23900 (аналог французских УДК типа "Мистраль") станет вместимость - они смогут принимать на борт до тысячи морских пехотинцев.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Видео: партия танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение ЗВО

- На каждом корабле предусмотрен десант в тысячу морпехов. Также будет доковая камера на четыре десантных катера, - рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

Для сравнения - современные большие десантные корабли ВМФ России типа "Иван Грен" рассчитаны на перевозку 300 морских пехотинцев.

Два вертолетоносца проекта 23900 водоизмещением 40 тысяч тонн каждый заложены в Керчи, их передача флоту запланирована на 2026-27 годы. В 2011 году Россия заказала во Франции две вертолетоносца типа "Мистраль". Первый корабль, "Владивосток" был построен, но не передан заказчику из-за санкций. Впоследствии его продали Египту.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Шумное и эффективное: NI оценил оружие России, которого нет у США 09.03.2021
Сто лет назад начался первый штурм восставшего Кронштадта 07.03.2021
гособоронзаказ
АПЛ "Казань" передадут флоту до конца июня 03.03.2021
Армия получит новые комплексы с ударными беспилотниками в 2021 году 02.03.2021
корабли
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров" вошел в строй 40 лет назад 06.03.2021
NI: Модернизированный "Адмирал Нахимов" может потопить любой корабль 05.03.2021