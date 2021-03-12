Названо преимущество российских "Мистралей" перед БДК

Главным достоинством российских вертолетоносцев проекта 23900 (аналог французских УДК типа "Мистраль") станет вместимость - они смогут принимать на борт до тысячи морских пехотинцев.

- На каждом корабле предусмотрен десант в тысячу морпехов. Также будет доковая камера на четыре десантных катера, - рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

Для сравнения - современные большие десантные корабли ВМФ России типа "Иван Грен" рассчитаны на перевозку 300 морских пехотинцев.

Два вертолетоносца проекта 23900 водоизмещением 40 тысяч тонн каждый заложены в Керчи, их передача флоту запланирована на 2026-27 годы. В 2011 году Россия заказала во Франции две вертолетоносца типа "Мистраль". Первый корабль, "Владивосток" был построен, но не передан заказчику из-за санкций. Впоследствии его продали Египту.