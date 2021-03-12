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12.03.2021 16:34

"Россети Юг" выделили 16,7 млн рублей на ипотеку сотрудников

Текст: Валерий Николаев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Развитие технологий в сфере электроэнергетики и переход распределительного сетевого комплекса к цифровым подстанциям и сетям с интеллектуальной системой автоматизации и управления требуют подготовки специалистов нового уровня. Поэтому в компании "Россети Юг" приоритетным направлением является обучение и мотивация сотрудников.

Фото: Елена Нагорных/ТАСС
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- В прошлом году обучение прошли более 7,5 тысяч человек. Сформирован также кадровый резерв потенциальных сотрудников. Для повышения профессионального мастерства, пропаганды передового опыта и повышения престижа рабочих профессий компания ежегодно проводит межрегиональные соревнования профессионального мастерства и корпоративные чемпионаты по методике WorldSkills - сообщили в компании "Россети Юг".

Стратегическим направлением работы является кадровое обеспечение технического блока. С 2019 года ПАО "Россети" проводит всероссийский конкурс "Лидеры энергетики". Проект организован по схожим принципам отбора и с аналогичными критериями оценки конкурса "Лидеры России" совместно с АНО "Россия - страна возможностей". В сотне лучших энергетиков страны оказались три сотрудника ПАО "Россети Юг". Они вошли в "золотой" кадровый резерв группы компаний. В этом году проведение финальных мероприятий конкурса планируется в Ростове-на-Дону.

Заботясь о здоровье и благополучии своих сотрудников, компания обеспечивает страховую и жилищную поддержку персонала, внедряет мотивационные проекты для привлечения и удержания кадров, обеспечивает доступ к спортивной инфраструктуре.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Для сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, организовано санаторно-курортное лечение. В прошлом году 87 работников смогли отдохнуть в санаториях Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. В рамках летней оздоровительной компании более 780 энергетиков и членов их семей получили льготные путевки в пансионат на черноморском побережье Краснодарского края. Еще 134 человека, которые перенесли коронавирусную инфекцию, прошли реабилитационное лечение в санаториях.

Отдельно стоит сказать о действующей с 2017 года в компании "Россети Юг" программе корпоративной поддержки работников по улучшению жилищных условий. В прошлом году более 250 сотрудников получили компенсации части суммы выплаченных процентов по ипотечным кредитам на общую сумму около 16,7 миллионов рублей. Получателями стали молодые специалисты ключевых специальностей - электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры и другие.

В условиях пандемии проводился еженедельный мониторинг состояния здоровья ветеранов энергетики и условий их проживания. Компания оказывает материальную помощь в виде продуктовых наборов, помощи в решении бытовых вопросов, покупки товаров первой необходимости и медикаментов.

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