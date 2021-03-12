Усадьбе русских баронов в Ялте вернут статус памятника

Здание усадьбы баронов Меллер-Закомельских, расположенное в Ялте на улице Чехова, 26 снова будет внесено в реестр особо охраняемых исторических объектов Крыма. Об этом рассказала мэр Ялты Янина Павленко.

- Сегодня в министерстве культуры Крыма состоялся научно-методический совет по культурному наследию, на котором было принято решение о включении исторического здания в центре Ялты - усадьбы Меллер-Закомельских на улице Чехова - в списки выявленных объектов культурного наследия, - сообщила Павленко. - Готовятся документы на присвоение зданию статуса "объект культурного наследия".

По словам мэра, этот статус оградит историческое здание от любых посягательств на него и изменений, кроме тех, что будут направлены на его реставрацию. После серии публикаций в СМИ о возможном сносе особняка мэрия Ялты обратилась к главе РК Сергею Аксенову с просьбой присвоить усадьбе Меллер-Закомельских статус памятника.

- Благодарю главу Крыма за поддержку и поздравляю всех неравнодушных к нашему городу! - написала Янина Павленко.

"РГ" писала о доме Меллер-Закомельских третьего марта нынешнего года в статье "Закат южнобережного романтизма" № 45(8396). Напомним, тогда речь шла о том, что собственники здания решили выселить всех арендаторов помещений и снести дом. На его месте предполагалось возвести современную многоэтажку. На защиту дома XIX века, определяющего исторический облик Ялты, встала общественность и мэрия города. Известно, что до 2009 года особняк Меллер-Закомельских был в реестре памятников Крыма, однако потом его из этого списка исключили.

Справка "РГ"

Генерал-аншеф артиллерии Иван Иванович Меллер прославился во время боев под Очаковом, "при неутомимых трудах не щадил себя", за что императрицей Екатериной II был удостоен титула барона. К началу ХХ века в Российской империи насчитывалось 12 родов, пожалованных российскими монархами баронским достоинством, и лишь одна из этих фамилий - Меллер-Закомельские - получила его за воинские отличия.