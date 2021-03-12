В Анапе ликвидировали открытый огонь в многоэтажном жилом доме

Сегодня в 9.50 огнеборцы смогли ликвидировать открытое горение, которое ранним утром произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома по улице Лазурной в анапском микрорайоне Алексеевском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как ранее писала "РГ", в 8.50 пожар удалось локализовать на площади 3150 квадратных метров, которая первоначально была в два раза меньше.

Напомним, дом, в котором случился пожар, ввели в эксплуатацию в 2008 году в административном порядке, он не являлся самостроем и был газифицирован. Со слов пострадавших, одной из причин пожара могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание.

Сейчас погорельцы размещаются в гостинице. Местные власти приняли решение о единовременных выплатах пострадавшим по 10 тысяч рублей.