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12.03.2021 11:23
Рубрика: Происшествия

В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Пожар, вспыхнувший сегодня рано утром на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома по улице Лазурной в анапском микрорайоне Алексеевском, повредил 23 квартиры.

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- На седьмом и шестом этажах квартиры повреждены водой частично, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону. - Ранг пожара понижен до второго номера.

На месте остаются работать силы и средства Анапского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Кубани для организации разборки и проливки тлеющих очагов пожара.

Как ранее сообщала "РГ", в 9.50 огнеборцы смогли ликвидировать открытое горение, а в 8.50 пожар удалось локализовать на площади 3150 квадратных метров.

Напомним, одной из причин пожара могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание. Погорельцы размещаются в гостинице. Местная власть приняла решение о единовременных выплатах пострадавшим по 10 тысяч рублей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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