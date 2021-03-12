В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры

Пожар, вспыхнувший сегодня рано утром на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома по улице Лазурной в анапском микрорайоне Алексеевском, повредил 23 квартиры.

- На седьмом и шестом этажах квартиры повреждены водой частично, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону. - Ранг пожара понижен до второго номера.

На месте остаются работать силы и средства Анапского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Кубани для организации разборки и проливки тлеющих очагов пожара.

Как ранее сообщала "РГ", в 9.50 огнеборцы смогли ликвидировать открытое горение, а в 8.50 пожар удалось локализовать на площади 3150 квадратных метров.

Напомним, одной из причин пожара могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание. Погорельцы размещаются в гостинице. Местная власть приняла решение о единовременных выплатах пострадавшим по 10 тысяч рублей.