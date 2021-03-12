В Черное море зашел корабль НАТО

В Черное море зашел фрегат Испании "Кристобаль Колон". Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщило РИА Новости.

В оборонном ведомстве отметили, что силы Черноморского флота следят за перемещением военного корабля.

Корабли стран Североатлантического альянса периодически курсируют в Черном море. Так, с 27 февраля по 6 марта этого года они провели первые в этом сезоне учения - Poseidon 21. Их организовали военно-морские силы Румынии. В маневрах также приняли участие Франция, Греция, Испания, США и Турция. Участники маневров должны были отработать сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

В январе этого года в Черное море зашли два американских эсминца USS Porter c управляемыми ракетами и USS Donald Cook, обеспечив там крупнейшее после учений 2017 года присутствие. Январский визит в альянсе объяснили "наращиванием военной мощи" России. В ответ российские военные провели учения, в плане которых был морской бой.

Москва неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море вооруженных сил других регионов не способствует стабильности.