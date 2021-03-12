Ученые рассказали, когда на Урале потеплеет

Географы поделились наблюдениями за климатом в уральских широтах и рассказали, когда, наконец, потеплеет.

Так, сообщает Свердловское отделение Русского Географического общества, минувшая зима была холоднее обычного, причем она еще не закончилась - несмотря на календарную весну.

- Погоду на Урале определяет чередование циклонов и антициклонов - периоды похолодания закономерно сменяются периодами потепления. Начало этой зимы было в пределах климатической нормы, а январь и февраль 2021 года оказались несколько холоднее, что связано с преобладанием устойчивой антициклональной погоды, - рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры географии, методики географического образования и туризма УрГПУ Наталия Скок.

Февральские морозы и периодические похолодания в марте не являются чем-то исключительным, согласна с коллегой ассистент кафедры географии, методики географического образования и туризма УрГПУ Юлия Иванова. По словам ученых, природная весна наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит к "плюсу" и короткие похолодания не могут остановить процесс таяния снега. Обычно это происходит только 23 марта - дата фенологической весны подтверждена многолетними наблюдениями. Поэтому март на Урале - еще вполне зимний месяц.

Чего же ждать от нынешнего марта? Прогноз подскажут результаты многолетних наблюдений. Так, средняя температура уральского марта составила минус 3,6 градуса. Самый теплый месяц был в 2020 году, когда средняя температура составила плюс 1,2 градуса. А самый холодный - более ста лет назад, в 1898 году - минус 15,1. Максимальная температура за весь период наблюдений отмечена в конце марта 1951 года - температура воздуха в течение суток колебалась от 15 до 17 градусов с плюсом. 29 марта 1951-го термометры зафиксировали рекорд - плюс 17,3 градуса. Абсолютный минимум пришелся на 4 марта 1915 года, когда температура понизилась до минус 39,2 градуса. Так что первая декада марта в этом году не выходит из рамок климатической нормы, считают ученые.

Сменяющие друг друга периоды резкого потепления и похолодания, характерные для уральской весны, связаны с усилением меридионального переноса воздуха. Арктические воздушные массы могут принести с собой понижение температуры. Часто - с "белыми хлопьями" и даже установлением снежного покрова (уральцы со стажем знают, что это не исключено даже в конце мая - начале июня). Резкое потепление в начале или середине апреля тоже вполне возможно - его обеспечит приход теплого воздуха из Средней Азии. Выводы - весну нужно встречать в конце марта, более-менее значительного тепла ждать в апреле. И быть готовым к любым сюрпризам уральской погоды.