СМИ: Головиным интересуется один из испанских грандов

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин летом может сменить обстановку.

Как сообщает championat.com, Головиным интересуются команды из топ-6 испанского чемпионата. Какой конкретно клуб намерен пригласить хавбека, пока неизвестно.

За монегасков Александр выступает с лета 2018 года. Тогда он перешел в "Монако" из ЦСКА за 35 миллионов евро, что является рекордом среди российских футболистов.

Старт нынешнего сезона Головин пропустил из-за серьезной травмы. Вернувшись в строй в начале этого года, россиянин набрал отличную форму. Особенно запомнился его хет-трик в выездном матче с "Нимом" (4:3).