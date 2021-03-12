В Японии зацвела первая сакура

На этой неделе на западе Японии распустились первые цветы сакуры, которую местные жители считают символом своей страны.

Как сообщает "Газета.RU" со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны, первое в этом году цветение началось в префектуре Хиросима 11 марта, что довольно рано для этого региона. До сих пор сакура здесь распускалась настолько рано лишь раз - 11 лет назад, 10 марта 2010 года.

Сегодня, 12 марта, цветение прекрасных деревьев смогли увидеть и жители префектуры Фукуока.

Японцы очень любят и почитают сакуру, ее цветок здесь имеет статус неофициального национального герба. В начале апреля, на который приходится пик цветения дальневосточной вишни, практически все парки страны утопают в цветах всех оттенков розового цвета.

В этом году цветение сакуры началось раньше обычного срока. По словам метеорологов, продолжаться оно от недели до десяти дней.