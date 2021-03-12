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Рубрика: В мире

В Колумбии Airbus A300 во время взлета потерял часть двигателя

Грузовой самолет Airbus A300, принадлежащий компании Transcarga, совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Колумбии, поскольку при взлете потерял часть одного из двигателей. Такую информацию в своем Twitter опубликовало колумбийское Управление гражданской авиации.

Фото: REUTERS
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По предварительным данным, во время взлета самолет задел двигателем один из маяков аэропорта, пишет ТАСС. В результате была потеряна часть левого двигателя, которая упала в близлежащем районе Боготы.

Экипаж самолета был вынужден прервать взлет и вернуться в аэропорт. В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты приступили к расследованию причин произошедшего.

В мире Южная Америка Колумбия

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