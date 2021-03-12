В МИД РФ приветствуют инициативу в ФРГ о сохранении памяти о войне

Россия приветствует принятие Левой партией ФРГ "Воззвания к миру и памяти", которое призвано сохранить историческую память о причинах и событиях Второй мировой войны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу бывшего премьер-министра ГДР Ханса Модрова и его единомышленников.

По ее словам, крайне важно "сохранить историческую память о генезисе и событиях Второй мировой войны с целью предотвращения подобных глобальных катастроф в будущем".

В документе, представленном Левой партией, акцентируется тема исторической ответственности Германии за агрессию против СССР и понесенные советским народом многомиллионные жертвы. Звучит призыв почтить память павших советских воинов в связи с предстоящим 80-летием вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. При этом критике подвергнуты политики, допускающие безответственные высказывания о диалоге с Россией с "позиции силы".

Захарова выразила сожаление, что власти ФРГ "последовательно игнорируют имеющийся в стране общественный запрос на улучшение отношений с Россией, упорно придерживается конфронтационной линии, направленной на сдерживание нашей страны". Дипломат выразила надежду, что в Берлине в конечном итоге возобладает здравый смысл.