Врач назвала симптомы опасной для молодых болезни сердца

Одной из частых причин внезапной сердечной смерти является кардиомиопатия - заболевания сердечной мышцы. Как рассказала врач-кардиолог Ирина Поляева, это практически единственный сердечно-сосудистый недуг, который может проявиться в любом возрасте. При этом средний возраст пациентов составляет 30-40 лет, то есть наиболее уязвимыми являются люди трудоспособного возраста.

- Патологическое влияние на организм происходит за счет того, что развивается ишемия миокарда, ухудшается сократительная функция сердца, возникают различные аритмии, что в конечном итоге приводит к развитию хронической сердечной недостаточности, - цитирует доктора KP.Ru.

По ее словам, внезапная сердечная смерть может произойти при любом варианте течения кардиомиопатии и даже без предшествующей симптоматики.

- Важной особенностью является то, что клинические проявления кардиомиопатии в молодом и пожилом возрасте имеют существенные различия. Молодой возраст ассоциирован с отягощенной наследственностью, и это является важным определяющим фактором тяжести заболевания: чем моложе пациент, тем тяжелее может протекать заболевание, - отметил Поляева.

На начальных этапах, добавила врач, заболевание протекает без симптомов. На поздних стадиях пациенты чаще всего жалуются на одышку, снижение переносимости физической нагрузки, разнообразные болевые ощущения в грудной клетке, вплоть до развития инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма, головокружение и эпизоды потери сознания.

Характерным осложнением кардиомиопатии является прогрессирующая сердечная недостаточность. Кроме того, в результате недуга могут развиться тромбоэмболия, нарушения проводимости сердца, тяжелые формы аритмии.

"Сигналами" к немедленному вызову скорой помощи служат выраженная и внезапная одышка, резкое снижение артериального давления, интенсивные боли в грудной клетке,

приступ потери сознания, бледные кожные покровы и холодный, липкий пот, ощущение сильного сердцебиения, "трепыхания" в груди.

Ирина Поляева добавила, что мер для профилактики кардиомиопатии не существует, однако, максимально снизить риск ее развития может здоровый образ жизни, занятия физкультурой, отказ от курения и употребления алкоголя, а также регулярное посещение врача и прохождение рекомендуемых исследований.